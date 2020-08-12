ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд, 3 погибших и 6 пострадавших

Шотландия, Среда 12 августа 2020 22:29
В Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд, 3 погибших и 6 пострадавших
Фото с места крушения поезда (скриншот видео)
Автор: Максим Зайченко

Это первое крушение поезда со смертельным исходом с 2007 года

В среду, 12 августа, в Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд, предположительно из-за штормовой погоды. В результате погибли три человека и шесть получили ранения.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как отмечается, авария произошла неподалеку поселка Стонхейвен. По словам местных властей, на это могла повлиять плохая погода, которая наблюдалась в регионе в последние дни. Точные причины аварии еще неизвестны.

Главный инспектор железных дорог Ян Проссер сказал, что инспекторы присутствовали на месте и участвовали в предварительном расследовании.

"Мы будем работать с другими агентствами, включая службы экстренной помощи, чтобы точно выяснить, что произошло, и выявить причины этого трагического инцидента", - сказал он.

Агентство отмечает, что серьезные аварии поездов в Великобритании случаются редко. Последнее крушение поезда со смертельным исходом произошло в 2007 году.

Считается, что машинист поезда находится среди трех погибших, но официальная идентификация тела еще не проведена. Шесть человек были госпитализированы, однако их травмы не считаются серьезными.

Напомним, ранее в Португалии скоростной поезд столкнулся с машиной, в результате как минимум один человек погиб и пострадали около 50.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины поездШотландия
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь