В Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд, 3 погибших и 6 пострадавших

Фото с места крушения поезда (скриншот видео)

Это первое крушение поезда со смертельным исходом с 2007 года

В среду, 12 августа, в Шотландии сошел с рельсов пассажирский поезд, предположительно из-за штормовой погоды. В результате погибли три человека и шесть получили ранения.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

Как отмечается, авария произошла неподалеку поселка Стонхейвен. По словам местных властей, на это могла повлиять плохая погода, которая наблюдалась в регионе в последние дни. Точные причины аварии еще неизвестны.

Главный инспектор железных дорог Ян Проссер сказал, что инспекторы присутствовали на месте и участвовали в предварительном расследовании.

"Мы будем работать с другими агентствами, включая службы экстренной помощи, чтобы точно выяснить, что произошло, и выявить причины этого трагического инцидента", - сказал он.

Агентство отмечает, что серьезные аварии поездов в Великобритании случаются редко. Последнее крушение поезда со смертельным исходом произошло в 2007 году.

Считается, что машинист поезда находится среди трех погибших, но официальная идентификация тела еще не проведена. Шесть человек были госпитализированы, однако их травмы не считаются серьезными.

Напомним, ранее в Португалии скоростной поезд столкнулся с машиной, в результате как минимум один человек погиб и пострадали около 50.