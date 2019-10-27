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В Турции рассказали детали ликвидации главаря ИГИЛ

Новости » В мире    27.10.2019 - 15:39
В Турции рассказали детали ликвидации главаря ИГИЛ
Фото: Абу Бакра аль-Багдади (из открытых источников)

Его выследили в одной из сирийских провинций

Лидер террористической организации "Исламское государство" Абу Бакр аль-Багдади приехал в деревню в Сирии, где его выследили, двое суток назад. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой агентство Reuters.

Как отмечается, в общей сложности операция по ликвидации аль-Багдади продолжалась четыре часа. Первые полтора часа территорию в районе деревни Бариша обстреливали восемь вертолетов и беспилотники. Затем был высажен десант и началась вторая фаза операции, которая продолжалась 2,5 часа. На момент начала наземной части от дома, в котором, предположительно, скрывался террорист, почти ничего не осталось.

Когда туда прибыли медики, они обнаружили тела трех мужчин, трех женщин и одного ребенка. Аль-Багдади взорвал пояс смертника, пытаясь скрыться от военных США в подземном туннеле.

Как ранее отмечалось, США обменялись разведданными с Турцией перед началом военной операции против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии.

Напомним, сегодня утром американские СМИ сообщили, что в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб был ликвидирован лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Сейчас информация об убийстве аль-Багдади официально не подтверждена.

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