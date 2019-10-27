ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп сделает "важное заявление" в воскресенье, - Белый дом

Новости » Политика    27.10.2019 - 05:37
Трамп сделает "важное заявление" в воскресенье, - Белый дом
Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Чего именно будет касаться это заявление - неизвестно

Президент США Дональд Трамп планирует сделать "важное заявление" в Белом доме в воскресенье, 27 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что заявление будет сделано в 15:00 по киевскому времени. Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли больше не сообщил никаких подробностей.

Интригу Трамп также оставил в своем Twitter в ночь на воскресенье.

"Что-то очень большое только что произошло!", - написал Трамп.

Трамп сделает &quot;важное заявление&quot; в воскресенье, - Белый дом

Reuters отмечает, что Трамп находился под давлением в связи с расследованием импичмента под руководством демократов и подвергся жесткой критике за вывод американских войск из Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что санкции против Турции из-за военной операции в Сирии были сняты.

Напомним, в четверг, 17 октября, Турция и США подписали соглашение о прекращении военной операции в Сирии.

В США возобновились слушания в рамках импичмента Трампа Адвокаты Болтона ведут переговоры о его показаниях в Конгрессе
Новости Украины Дональд Трамп
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь