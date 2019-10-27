Трамп сделает "важное заявление" в воскресенье, - Белый дом

Фото: Дональд Трамп (Alex Wong/Getty Images)

Чего именно будет касаться это заявление - неизвестно

Президент США Дональд Трамп планирует сделать "важное заявление" в Белом доме в воскресенье, 27 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Ожидается, что заявление будет сделано в 15:00 по киевскому времени. Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли больше не сообщил никаких подробностей.

Интригу Трамп также оставил в своем Twitter в ночь на воскресенье.

"Что-то очень большое только что произошло!", - написал Трамп.

Reuters отмечает, что Трамп находился под давлением в связи с расследованием импичмента под руководством демократов и подвергся жесткой критике за вывод американских войск из Сирии.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что санкции против Турции из-за военной операции в Сирии были сняты.

Напомним, в четверг, 17 октября, Турция и США подписали соглашение о прекращении военной операции в Сирии.