Трамп сделает "важное заявление" в воскресенье, - Белый дом

Чего именно будет касаться это заявление - неизвестно
Президент США Дональд Трамп планирует сделать "важное заявление" в Белом доме в воскресенье, 27 октября. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Ожидается, что заявление будет сделано в 15:00 по киевскому времени. Официальный представитель Белого дома Хоган Гидли больше не сообщил никаких подробностей.
Интригу Трамп также оставил в своем Twitter в ночь на воскресенье.
"Что-то очень большое только что произошло!", - написал Трамп.
Reuters отмечает, что Трамп находился под давлением в связи с расследованием импичмента под руководством демократов и подвергся жесткой критике за вывод американских войск из Сирии.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что санкции против Турции из-за военной операции в Сирии были сняты.
Напомним, в четверг, 17 октября, Турция и США подписали соглашение о прекращении военной операции в Сирии.