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США координировали с Анкарой операцию против ИГ в Сирии

Новости » Политика    27.10.2019 - 12:24
США координировали с Анкарой операцию против ИГ в Сирии
Иллюстративное фото (flickr.com The U. S. Army)

В ходе операции, вероятно, был ликвидирован главарь ИГ

Соединенные Штаты Америки обменялись разведданными с Турцией перед началом военной операции против террористической группировки "Исламское государство" в Сирии. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Турции в Twitter.

Как сообщается, американские военные координировали с Анкарой военную операцию в сирийской провинции Идлиб, в ходе которой, вероятно, был убит лидер ИГ Абу Бакр аль-Багдади.

"Накануне операции США в Идлибе вчера ночью произошел обмен информацией между нашими военными, действия были скоординированы", - говорится в распространенном заявлении ведомства.

США координировали с Анкарой операцию против ИГ в Сирии

Напомним, сегодня утром американские СМИ сообщили, что в ходе спецоперации США в сирийской провинции Идлиб был ликвидирован лидер "Исламского государства" Абу Бакр аль-Багдади. Сейчас информация об убийстве аль-Багдади официально не подтверждена.

Кроме того, в Белом доме объявили, что 27 октября в 15:00 по киевскому времени американский президент Дональд Трамп сделает важное заявление. Возможно, будущее заявление Трампа связано с информацией о ликвидации аль-Багдади.

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