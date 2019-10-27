У Туреччині розповіли деталі ліквідації ватажка "ІДІЛ"

Фото: Абу Бакра аль-Багдаді (з відкритих джерел)

Його вистежили в однієї з сирійських провінцій

Лідер терористичної організації "Ісламська держава" Абу Бакр аль-Багдаді приїхав у село в Сирії, де його вистежили, дві доби тому. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як зазначається, в загальній складності операція з ліквідації аль-Багдаді тривала чотири години. Перші півтори години територію в районі села Бариша обстрілювали вісім вертольотів і безпілотники. Потім був висаджений десант і почалася друга фаза операції, яка тривала 2,5 години. На момент початку наземної частини від будинку, в якому, імовірно, ховався терорист, майже нічого не залишилося.

Коли туди прибули медики, вони виявили тіла трьох чоловіків, трьох жінок і одну дитину. Аль-Багдаді підірвав пояс смертника, намагаючись сховатися від військових США в підземному тунелі.

Як раніше зазначалося, США обмінялися розвідданими з Туреччиною перед початком військової операції проти терористичного угрупування "Ісламська держава" в Сирії.

Нагадаємо, сьогодні вранці американські ЗМІ повідомили, що в ході спецоперації США в сирійській провінції Ідліб був ліквідований лідер "Ісламської держави" Абу Бакр аль-Багдаді. Зараз інформація про вбивство аль-Багдаді офіційно не підтверджена.