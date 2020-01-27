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Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 38

Новости » В мире     27.01.2020 - 00:33
Количество жертв землетрясения в Турции увеличилось до 38
Фото: последствия землетрясения (twitter.com/RaheelNama)

В больницах остаются 104 пострадавших

Количество погибших в результате землетрясения, произошедшего на востоке Турции 24 января, выросло до 38 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа, передает РБК-Украина со ссылкой на агентство "Анадолу".

По его словам, в больницах остаются 104 пострадавших.

"Всего в больницу обратились 1607 человек, большинство из которых жаловались на нервные расстройства. Количество пострадавших составляет 594 человека, на этот момент в больницах остаются 104 человека. Вчера в реанимации находились 34 человека, сегодня это количество снизилось до 13", - сказал Коджа.

По данным Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции (AFAD), после землетрясения было зафиксировано 228 афтершоков магнитудой 4,0 и выше.

Напомним, 24 января на востоке Турции произошло мощное землетрясение магнитудой 6,8. Так, землетрясение магнитудой 6,8 произошло в городе Сивридж. Землетрясение было зафиксировано на глубине 10 километров над землей. Землетрясение ощущалось в соседних провинциях, Диярбакыре, Адыямане и Самсуне. Подземные толчки ощущались также в Израиле, Ираке и Сирии.

Ранее сообщалось о 36 погибших в результате землетрясения.

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