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В Турции открыли дело по факту крушения судна с украинцами

Новости » Политика    10.01.2019 - 20:01
В Турции открыли дело по факту крушения судна с украинцами
Фото: затонувший корабль (marinetraffic.com)

Украина направила ноту в МИД Турции с просьбой официально подтвердить или опровергнуть информацию о том, что это судно везло уголь из оккупированного Донбасса

Турецкие правоохранители открыли дело из-за крушения судна у берегов Турции, в котором погибли четверо украинцев. Об этом заявил секретарь по консульским вопросам Посольства Украины в Турции Борис Ясинский, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Громадське".

Он добавил, что Украина направила ноту в МИД Турции с просьбой официально подтвердить или опровергнуть информацию о том, что это судно везло уголь из оккупированного Донбасса. Турецкие следователи в рамках расследования дела о крушении судна будут исследовать также и происхождения угля, который везли из российского порта.

Напомним, 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту. Как известно, в результате аварии грузового судна погибли 6 человек, в том числе четверо украинцев.

После этого министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что возвращение моряков в Украину зависит от их состояния. Климкин также отметил, что Украина проверяет происхождения угля, которое перевозило затонувшее в Черном море грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту.

По его словам, сейчас есть обоснованные подозрения, что были попытки вывозить украинский уголь в Турцию и страны ЕС.

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