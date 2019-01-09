Украина проверяет происхождение угля, который перевозило затонувшее в Черном море судно

Фото: Павел Климкин (РБК-Украина)

По словам Климкина, сейчас есть обоснованные подозрения, что были попытки вывозить уголь не только в Турцию

Украина проверяет происхождения угля, который перевозило затонувшее в Черном море грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Климкина, сейчас известно о попытках РФ смешивать уголь с оккупированных территорий и российский и вывозить его в Турцию.

"Относительно происхождения угля - мы это проверяем. Мы знаем о российских попытках смешивать уголь с оккупированных территорий и российский и его вывозить не только в Турцию. Мы работаем с нашими партнерами, чтобы сделать соответствующее расследование и не только относительно этого. А также с некоторыми другими странами", - сказал он.

По словам Климкина, сейчас есть обоснованные подозрения, что были попытки вывозить уголь не только в Турцию.

"Это для нас очень принципиальный вопрос. У нас есть информация, что были российские попытки вывозить такой миксованый смешаный уголь и в некоторые европейские страны", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что 7 января у берегов Турции затонуло грузовое судно Volgo Balt 214 с украинцами на борту. Как известно, в результате аварии грузового судна погибли 6 человек. На борту находились 11 граждан Украины, четверо из них погибли.