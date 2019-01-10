Цены на нефть снизились на 1% на фоне высоких объемов добычи в США

Иллюстративное фото (OilNow)

Рынок также сдержанно отреагировал на переговоры Вашингтона и Пекина, которые не дали явных сигналов о завершении торгового спора

Цены на нефть снизились примерно на один процент в четверг, 10 января, на фоне сохранения высоких объемов производства в Соединенных Штатах Америки и сдержанной реакции рынка на переговоры Вашингтона и Пекина, которые не дали явных сигналов о завершении торгового спора двух стран. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

На 8:15 по Киеву нефть Brent подешевела на 1,03 процента до 60,81 долларов, а сорт WTI - на 1,20 процента 51,73 доллар.

Указано также, что на предыдущей сессии Brent и WTI выросли примерно на 5% на фоне надежд на скорое урегулирование торгового конфликта США и Китая, однако в четверг оптимизм ослаб из-за недостаточного количества деталей переговоров двух стран.

Добавим также, по данным Управления энергетической информации, объем добычи нефти в США на неделе, завершившейся 4 января, остался на рекордном уровне в 11,7 миллиона баррелей в сутки, что спровоцировало рост запасов горючего.

В частности, запасы бензина в США за неделю выросли на 8,1 миллиона баррелей до 248,1 миллиона - максимально с декабря 2016 года, а запасы дистиллятов - на 10,6 миллиона баррелей до 140,04 миллиона.

Напомним, Всемирный банк снизил прогноз средней цены на нефть на 2019 и на 2020 годы до 67 долларов за баррель.

Как сообщало РБК-Украина, в начале октября прошлого года цена североморской нефти марки Brent поднималась выше отметки 86 долларов за баррель, но к концу декабря упала до 52 долларов.

Добавим, в Министерстве торговли КНР заявили, что в ходе переговоров Китай и США создали основу для завершения торговой войны.