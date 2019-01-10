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У Туреччині відкрили справу за фактом аварії судна з українцями

Новини » Політика    10.01.2019 - 20:01
У Туреччині відкрили справу за фактом аварії судна з українцями
Фото: затонулий корабель (marinetraffic.com)

Україна направила ноту до МЗС Туреччини з проханням офіційно підтвердити чи спростувати інформацію про те, що це судно везло вугілля з окупованого Донбасу

Турецькі правоохоронці відкрили справу через аварію судна біля берегів Туреччини, в якій загинули четверо українців. Про це заявив секретар із консульських питань Посольства України в Туреччині Борис Ясинський, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Він додав, що Україна направила ноту до МЗС Туреччини з проханням офіційно підтвердити чи спростувати інформацію про те, що це судно везло вугілля з окупованого Донбасу. Турецькі слідчі в межах розслідування справи про аварію судна досліджуватимуть також і походження вугілля, яке везли з російського порту.

Нагадаємо,  7 січня біля берегів Туреччини затонуло вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту. Як відомо, в результаті аварії вантажного судна загинули 6 осіб, зокрема, четверо українців.

Після цього міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що повернення моряків до України залежить від їхнього стану. Клімкін також зазначав, що Україна перевіряє походження вугілля, яке перевозило затонуле в Чорному морі вантажне судно Volgo Balt 214 з українцями на борту.

За його словами, наразі є обгрунтовані підозри, що були спроби вивозити українське вугілля до Туреччини та країн ЄС.

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