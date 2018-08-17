В Турции снова отклонили апелляцию об освобождении американского пастора

Адвокат пастора заявил, что снова обжалует решение через 15 дней

В пятницу, 17 августа, турецкий суд отклонил еще одну апелляцию об освобождении американского пастора Эндрю Брансона, арест которого вызвал серьезный кризис в отношениях Турции с США. Об этом сообщает AFP.

Как отмечается, суд в провинции Измир постановил, что Брансон останется под домашним арестом, отклонив уже третью подобную апелляцию.

Судья заявил, что все еще продолжается сбор доказательств по делу и имеется риск того, что Брансон сбежит из страны в случае освобождения. Адвокат пастора заявил, что снова обжалует решение через 15 дней.

Напомним, что президент Дональд Трамп заявил, что США не намерены платить Турции за освобождение американского пастора Эндрю Брансона.

Также Минфин США пригрозил Турции усилением санкций, если американский пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу.

Добавим, что Соединенные Штаты Америки готовы идти на разрыв отношений с Турцией из-за уголовного преследования американского пастора Эндрю Брансона.