Трамп заявил, что не будет платить за освобождение пастора Брансона
Президент заявил, что США не будут платить Турции
Президент Дональд Трамп заявил, что США не намерены платить Турции за освобождение американского пастора Эндрю Брансона. Об этом Дональд Трамп написал в своем Twitter.
"Мы ничего не будем платить за освобождение невиновного человека, но сократим расходы на Турцию", - написал Трамп.
Отметим, Эндрю Брэнсон удерживается под арестом по обвинениям в причастности к попытке госпереворота и поддержке терроризма. Турция обвиняет Брансона в шпионаже и попытке свержения власти. 15 августа очередное прошение защиты об освобождении пастора из-под домашнего ареста было отклонено судом. В Турции пастору грозит до 35 лет тюремного заключения.
Turkey has taken advantage of the United States for many years. They are now holding our wonderful Christian Pastor, who I must now ask to represent our Country as a great patriot hostage. We will pay nothing for the release of an innocent man, but we are cutting back on Turkey!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 16, 2018
Напомним, ранее Минфин США пригрозил Турции ужесточением санкций, если американский пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу.
Соединенные Штаты Америки готовы идти на разрыв отношений с Турцией из-за уголовного преследования американского пастора Эндрю Брансона.