У Туреччині знову відхилили апеляцію про звільнення американського пастора

Адвокат пастора заявив, що знову оскаржить рішення через 15 днів

У п'ятницю, 17 серпня, турецький суд відхилив ще одну апеляцію про звільнення американського пастора Ендрю Брансона, арешт якого спричинив серйозну кризу у стосунках Турції з США. Про це повідомляє AFP.

Як зазаначається, суд у провінції Ізмір постановив, що Брансон залишиться під домашнім арештом, відхиливши вже третю подібну апеляцію.

Суддя заявив, що все ще триває збір доказів у справі і є ризик того, що Брансон втече з країни в разі звільнення. Адвокат пастора заявив, що знову оскаржить рішення через 15 днів.

Нагадаємо, що президент Дональд Трамп заявив, що США не мають наміру платити Туреччині за звільнення американського пастора Ендрю Брансона.

Також раніше Мінфін США пригрозив Туреччині посиленням санкцій, якщо американський пастор Ендрю Брансон не буде відпущений на свободу.

Додамо, що Сполучені Штати Америки готові йти на розрив відносин з Туреччиною через кримінальне переслідування американського пастора Ендрю Брансона.