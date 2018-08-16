США могут ужесточить санкции против Турции

Санкции ужесточат, если Эрдоган откажется от освобождения американского пастора

Глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что против Турции могут ужесточить санкции в случае, если американский пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу. Об этом сообщает Bloomberg,

По словам Мнучина санкции ужесточат, если президент Реджеп Тайип Эрдоган откажется от быстрого освобождения американского пастора.

"Мы вносим санкции в отношении некоторых членов Кабинета министров.У нас есть еще то, что мы планируем сделать, если они не выпустят его быстро", - сказал он.

Отметим, Эндрю Брэнсон удерживается под арестом по обвинениям в причастности к попытке госпереворота и поддержке терроризма. Турция обвиняет Брансона в шпионаже и попытке свержения власти. 15 августа очередное прошение защиты об освобождении пастора из-под домашнего ареста было отклонено судом.

"Он нуждается в нашей помощи для освобождения. Они хотят удерживать нашего замечательного пастора. Это несправедливо. Это неправильно", - заявил президент США Дональд Трамп.

Затем он обратился к главе Минфина Стивену Мнучину с просьбой отчитаться о ходе введения санкций против Турции. Мнучин напомнил, что санкции уже были введены против глав Минюста и МВД Турции.

Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки готовы идти на разрыв отношений с Турцией из-за уголовного преследования американского пастора Эндрю Брансона.