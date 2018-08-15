Турция обвинила США в готовности идти на разрыв отношений

В Турции заявили, что США находятся "в одном шаге" от разрыва отношений с Анкарой

Соединенные Штаты Америки готовы идти на разрыв отношений с Турцией из-за уголовного преследования американского пастора Эндрю Брансона. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, передает Anadolu.

В частности, Калын заявил, что Анкара поддерживает скорейшее урегулирование отношений с США. Одним из условий он назвал уважение США к судебной системе Турции.

"США готовы разорвать отношения с Турцией из-за пастора. Вашингтон находится в шаге от потери поддержки Турции. Ни при Обаме, ни при Трампе не было предпринято четких шагов по поддержке Турции в вопросе ликвидации двух основных угроз нацбезопасности - террористического течения "Параллельное государство" и РКК", - заявил Калын.

Он также отметил, что президент Турции Реджеп Эрдоган сегодня в телефонном режиме обсудит данную ситуацию с канцлером Германии Ангелой Меркель, а завтра - с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Напомним, ране РБК-Украина сообщало, что в Турции обвинили США в невыполнении обещания о прекращении поддержки курдов.

Отметим, сегодня в Турции суд отказался отпустить американского пастора Эндрю Брансона из-под ареста.