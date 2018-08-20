В Турции осудили обстрел поста безопасности возле посольства США в Анкаре

Полиция ищет автомобиль

В Турции осуждают обстрел поста безопасности возле посольства США, который произошел в понедельник, 20 августа. Об этом в своем Twitter заявил официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана Ибрагим Калин.

"Мы осуждаем нападение, совершенное на посольство США. Это откровенная попытка посеять хаос. Турция является безопасной страной, и все иностранные миссии находятся под защитой закона. События расследуются и будут освещены как можно скорее", - написал он в понедельник на своей странице.

Четыре или пять выстрелов было сделано из движущегося белого автомобиля по посту безопасности возле ворот американского посольстве в Анкаре. Полиция ищет автомобиль.

Пресс-секретарь посольства США Дэвид Гейнер поблагодарил полицию за "быструю реакцию" и сказал, что пострадавших из-за инцидента нет. Миссия США закрыта на этой неделе, поскольку Турция празднует мусульманский праздник Курбан-байрам.

Ранее РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки готовы идти на разрыв отношений с Турцией за уголовное преследование американского пастора Эндрю Брансона.

Как известно, Эндрю Брэнсон содержится под арестом по обвинению в причастности к попытке государственного переворота и поддержке терроризма. Турция обвиняет Брансона в шпионаже и попытке свержения власти. 15 августа очередную просьбу защиты об освобождении пастора из-под домашнего ареста было отклонено судом.