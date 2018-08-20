В Турции обстреляли пост безопасности возле посольства США

Пострадавших в результате инцидента нет

В Анкаре (Турция) сегодня утром, 20 августа, неизвестные обстреляли пост безопасности возле посольства Соединенных Штатов Америки (США). Об этом сообщает The Associated Press.

Как сообщается, неизвестные стреляли на ходу из автомобиля по посту безопасности у ворот американского посольстве в Анкаре. Полиция ищет автомобиль.

Video from outside the US Embassy in Ankara immediately after shots fired.



You can see the bullet hit the security guard cabin and bullet shell on the ground (Credit; IHA) pic.twitter.com/D9KGpDQ72Y — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 20, 2018

Отмечается, что пострадавших в инциденте нет.

Фото: место происшествия (twitter.com ragipsoylu)

Напомним, ранее глава Минфина США Стивен Мнучин заявил, что против Турции могут ужесточить санкции в случае, если американский пастор Эндрю Брансон не будет отпущен на свободу.

Отметим, Эндрю Брэнсон удерживается под арестом по обвинениям в причастности к попытке госпереворота и поддержке терроризма. Турция обвиняет Брансона в шпионаже и попытке свержения власти. 15 августа очередное прошение защиты об освобождении пастора из-под домашнего ареста было отклонено судом.

Также РБК-Украина писало, что Соединенные Штаты Америки готовы идти на разрыв отношений с Турцией из-за уголовного преследования американского пастора Эндрю Брансона.