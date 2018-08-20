У Туреччині засудили обстріл посту безпеки біля посольства США у Анкарі

Поліція шукає автомобіль

У Туреччині засуджують обстріл посту безпеки біля посольства США, який стався у понеділок, 20 серпня. Про це у своєму Twitter заявив офіційний представник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Ібрагім Калин.

"Ми засуджуємо напад, скоєний на посольство США. Це відверта спроба посіяти хаос. Туреччина є безпечною країною, і всі іноземні місії перебувають під захистом закону. Події розслідуються і будуть висвітлені якомога швидше", - написав він у понеділок на своїй сторінці.

Чотири або п'ять пострілів було зроблено з рухомого білого автомобіля по посту безпеки біля воріт американського посольстві в Анкарі. Поліція шукає автомобіль.

Прес-секретар посольства США Девід Гейнер подякував поліції за "швидку реакцію" і сказав, що постраждалих через інцидент немає. Місія США закрита цього тижня, оскільки Туреччина святкує мусульманське свято Курбан-байрам.

Раніше РБК-Україна писало, що Сполучені Штати Америки готові йти на розрив відносин з Туреччиною через кримінальне переслідування американського пастора Ендрю Брансона.

Як відомо, Ендрю Бренсон утримується під арештом за звинуваченням у причетності до спроби державного перевороту і підтримці тероризму. Туреччина звинувачує Брансона в шпигунстві і спробі повалення влади. 15 серпня чергове прохання захисту про звільнення пастора з-під домашнього арешту було відхилено судом.