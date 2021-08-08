У Туреччині не залишилося лісових пожеж, що становлять загрозу містам, - влада

Міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі заявив, що на даний момент не залишилося лісових пожеж, які б становили загрозу для населених пунктів. При цьому триває боротьба з п'ятьма пожежами з 240.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на A Haber .

"На даний момент немає пожеж, які становлять загрозу населеним пунктам. Згорілі території не будуть віддані під будь - яке інше використання, вони будуть відновлені", - заявив міністр.

Міністр додав, що влада розглядає можливість відправки пожежних літаків до Греції, де в останні дні вирують лісові пожежі.