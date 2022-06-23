В Турции объяснили, что мешает вывозу зерна из Украины

Для начала работы координационного центра по разблокировке украинских портов и вывозу зерна нужно согласие украинской и российской сторон. Турция ведет переговоры с обеими странами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу на совместной пресс-конференции с британской коллегой Лиз Трасс в четверг, 23 июня, в Анкаре.