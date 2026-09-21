Зеленський після заклику Трампа назвав умову припинення ударів по НПЗ Росії
Україна припинить удари по російських нафтопереробних заводах у відповідь на кроки Кремля із деескалації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського.
Глава держави наголосив, що Україна прагнула миру з самого початку війни і вже висунула десятки дипломатичних пропозицій щодо того, як її гідно завершити, гарантувати безпеку та запобігти новим вторгненням РФ.
"Зараз триває діалог із президентом Трампом і США. Також розглядаються ідеї, що можуть наблизити мир, починаючи з рішучих кроків із деескалації. Енергетичний сектор України, критична інфраструктура та наш продовольчий експорт мають перестати бути мішенями для Росії, і це спонукатиме нас до відповідних кроків із деескалації", - зазначив президент.
Зеленський додав, що українська сторона готова працювати над рішеннями і обговорити це питання з партнерами на полях Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.
Втрат зазнаватиме і агресор
"Часи, коли страждала лише країна, що зазнала нападу, минули. Нинішня природа війни така, що агресор також зазнаватиме втрат. Це стало можливим завдяки технологіям. Сила лідерства держав може - і повинна - забезпечити деескалацію, безпеку та мир", - підкреслив він.
Крім того, глава держави наголосив, що "війну проти України та здорового глузду" треба завершити.
"Від самого початку повномасштабного вторгнення її наслідки стали масштабними: людські втрати, руйнування міст і сіл, загрози продовольчій безпеці, виклики в енергетиці, а також надзвичайні темпи технологічного розвитку - зокрема поява автономних дронів і стрімке вдосконалення ударних спроможностей, яких світ ще не бачив", - йдеться в його заяві.
Зеленський резюмував, що кожен новий тиждень війни приносить дедалі більше проблем.
Що передувало
Нагадаємо, сьогодні Дональд Трамп заявив, що країна-агресорка втратила контроль над власною нафтопереробкою після того, як чимало її НПЗ були виведені з ладу після українських ударів.
Президент США також зазначив, що "безглузда і нескінченна" війна має бути припинена. Він додав, що кожного місяця в ній гине 25 000 людей, переважно військовослужбовців.