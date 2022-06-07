Турция намерена покупать у Украины зерно со скидкой более чем в 25%

Турция намерена покупать украинское зерно со скидкой более чем в 25%. При этом Анкара продолжает прилагать дипломатические усилия для разблокирования экспорта зерновых из портов Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра сельского и лесного хозяйства Турции Вахита Киришчи, которого цитирует газета Yeni Safak.

"С Украиной достигнута договоренность о закупке зерновых с более чем 25% скидкой. Однако они сталкиваются с дилеммой в вопросах безопасности и экспорта продукции и хотят, чтобы Турция выступила арбитром в этом процессе. И Россия, и Украина нам доверяют", - сказал министр.

По его словам, в Турции на этой неделе состоятся две важные встречи, посвященные поставкам на мировые рынки украинского зерна.

Так, одна из них состоится в Стамбуле с участием представителей Украины, Турции, РФ и ООН, посвященная созданию центра наблюдения за перевозкой морем украинского зерна, а вопрос создания "зернового коридора" в среду в Анкаре будет обсуждаться с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

Напомним, недавно сообщалось, что Россия и Турция обсудили предварительные договоренности по разблокированию экспорта сельскохозяйственной продукции через Черное море но, они не согласовывали свои планы с Украиной.

Отметим, по словам президента Владимира Зеленского, представителей не приглашали на переговоры Турции и РФ по обеспечению экспорта украинского зерна.

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