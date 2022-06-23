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У Туреччині пояснили, що заважає вивезенню зерна з України

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Україна, Четвер 23 червня 2022 12:32
У Туреччині пояснили, що заважає вивезенню зерна з України Фото: для вивезення зерна необхідна згода Києва та Москви (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Для початку роботи координаційного центру з розблокування українських портів та вивезення зерна потрібна згода української та російської сторін. Туреччина веде переговори з обома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу на спільній прес-конференції з британською колегою Ліз Трасс у четвер, 23 червня, в Анкарі.

"Якщо в Стамбулі буде досягнуто домовленості, то буде створено Моніторинговий центр, а також "зону безпеки" безпосередньо за межами вод України", - сказав він.

За його словами, Туреччина продовжує активні переговори щодо цього питання як з Росією, так і з Україною.

При цьому Чавушоглу запевнив, що Туреччина проти незаконного продажу українського зерна чи іншої продукції будь-якою країною, зокрема Росією.

Нагадаємо, з початку вторгнення в Україну, Росія блокує порти та не уможливлює вивезення зерна. Якщо Україні не вдасться розблокувати експорт зерна найближчим часом, потужностей для зберігання нового врожаю може не вистачити. Частина продукції може бути втрачена.

Як повідомлялося, раніше міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україні необхідно отримати гарантії від ООН і третіх країн для вивезення зерна з портів країни. Гарантій виключно Кремля замало.

Крім того, турецька делегація планує відвідати Москву "протягом тижня" для обговорення питання щодо розблокування портів для вивезення українського зерна.

Водночас посол України в Туреччині Василь Боднар заявляв, що Туреччина входить до числа країн, які купують зерно, яке Росія вкрала в України.

При цьому Туреччина має намір купувати українське зерно зі знижкою більш ніж у 25%. Такої домовленості було досягнуто з українською стороною.

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