У Туреччині пояснили, що заважає вивезенню зерна з України

Для початку роботи координаційного центру з розблокування українських портів та вивезення зерна потрібна згода української та російської сторін. Туреччина веде переговори з обома країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови МЗС Туреччини Мевлюта Чавушоглу на спільній прес-конференції з британською колегою Ліз Трасс у четвер, 23 червня, в Анкарі.