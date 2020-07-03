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У Туреччині назвали, що потрібно для завершення переговорів щодо ЗВТ з Україною

Новини » Політика     03.07.2020 - 19:36
У Туреччині назвали, що потрібно для завершення переговорів щодо ЗВТ з Україною
Фото: Кулеба та Чавушоглу (twitter.com/DmytroKuleba)

Зона вільної торгівлі між Україною і Туреччиною - сторони проведуть додаткові переговори

Україна і Туреччина проведуть додаткові переговори на рівні міністрів закордонних справ для завершення угоди про Зону вільної торгівлі. У Туреччині хочуть підвищити товарообіг з Україною.

Про це на брифінгу заявив міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу за підсумками зустрічі з главою МЗС України Дмитром Кулебою.

За його словами, на сьогодні товарообіг між країнами складає 5 мільярдів доларів.

"Нам, звичайно, потрібно підвищувати наш товарообіг. Для цього нам треба, нарешті, підписати угоду про Зону вільної торгівлі, переговори щодо якої ми ведемо вже довгий час. Для цього потрібні конкретні практичні кроки з обох сторін. Для того щоб завершити період переговорів... ми також бачимо вихід - провести додаткову зустріч на рівні наших міністерств", - повідомив Чавушоглу.

Раніше РБК-Україна писало, що станом на лютий 2020 року Україна і Туреччина погодили понад 95% положень угоди про ЗВТ.

під час візиту президента Туреччини Реджепа Ердогана до Києва сторони домовилися прискорити підготовку угоди про ЗВТ.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України УкраїнаТурцияЗВТ
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