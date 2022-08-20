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В Турции грузовик врезался в толпу людей: 16 жертв, много пострадавших

Фото: в Турции грузовик врезался в толпу людей, много жертв и пострадавших (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Грузовик, у которого отказали тормоза, врезался в толпу в городе Мардин в Турции после столкновения с двумя автомобилями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на TPT Haber.

"16 человек погибли и 29 человек получили ранения, 8 из них серьезные, в результате аварии, которая произошла в результате того, что у грузовика лопнули тормоза и он въехав в толпу на трехполосной дороге в районе Дерикского района города Мардин", - сказал министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Министр юстиции Бекир Боздаг сообщил, что Генеральная прокуратура Дерика инициировала судебное расследование из-за ДТП.

Как сообщалось ранее, на трассе Киев-Чоп возле во Львовской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус. В результате ДТП есть погибший и пятеро травмированных.

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