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У Туреччині вантажівка врізалася в натовп людей: 16 жертв, багато постраждалих

Фото: у Туреччині вантажівка врізалася в натовп людей, багато жертв і постраждалих (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Вантажівка, у якої відмовили гальма, врізалася в натовп у місті Мардін в Туреччині після зіткнення з двома автомобілями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на TPT Haber.

"16 людей загинули і 29 людей отримали поранення, 8 з них серйозні, в результаті аварії, яка сталася в результаті того, що у вантажівки лопнули гальма і він в'їхав у натовп на трьохсмуговій дорозі в районі Дерікского району міста Мардін", - сказав міністр охорони здоров'я Фахреттін Коджа.

Міністр юстиції Бекір Боздаг повідомив, що Генеральна прокуратура Деріка ініціювала судове розслідування через ДТП.

Як повідомлялося раніше, на трасі Київ-Чоп біля у Львівській області зіткнулися вантажівка і пасажирський автобус. Внаслідок ДТП є загиблий та п'ятеро травмованих.

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