На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и автобус: есть жертва и пострадавшие

На трассе Киев-Чоп возле Нагорного во Львовской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области и Львовский портал .

Пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий отметила, что в аварию попал автобус, который ехал из-за границы в Киев. В нем были 70 пассажиров.

По предварительным данным, в результате ДТП есть погибший и пятеро травмированных.

Полиция организовала на трассе реверсное движение.

"Из-за ДТП возле населенного пункта Нагорное, что на автодороге Киев-Чоп идет реверсное движение. Будьте осмотрительны", - отметили в патрульной полиции.