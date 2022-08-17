На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и автобус: есть жертва и пострадавшие
На трассе Киев-Чоп возле Нагорного во Львовской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области и Львовский портал.
Пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий отметила, что в аварию попал автобус, который ехал из-за границы в Киев. В нем были 70 пассажиров.
По предварительным данным, в результате ДТП есть погибший и пятеро травмированных.
Полиция организовала на трассе реверсное движение.
"Из-за ДТП возле населенного пункта Нагорное, что на автодороге Киев-Чоп идет реверсное движение. Будьте осмотрительны", - отметили в патрульной полиции.
Напомним, вчера в Одессе автобус врезался в грузовой автомобиль. В результате аварии пять человек госпитализировали.
Кроме того, 1 августа в Кривом Роге произошла авария - столкнулись грузовик и маршрутка, много людей пострадали.
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