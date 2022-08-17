ua ru
Ср, 17 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и автобус: есть жертва и пострадавшие

Новина українською →
Львовская область, Среда 17 августа 2022 15:36
На трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и автобус: есть жертва и пострадавшие Фото: на трассе Киев-Чоп столкнулись грузовик и автобус (t.me/lvivpatrolpolice)
Автор: Елизавета Драбкина

На трассе Киев-Чоп возле Нагорного во Львовской области столкнулись грузовик и пассажирский автобус.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Львовской области и Львовский портал.

Пресс-секретарь патрульной полиции Львовской области Екатерина Рыбий отметила, что в аварию попал автобус, который ехал из-за границы в Киев. В нем были 70 пассажиров.

По предварительным данным, в результате ДТП есть погибший и пятеро травмированных.

Полиция организовала на трассе реверсное движение.

"Из-за ДТП возле населенного пункта Нагорное, что на автодороге Киев-Чоп идет реверсное движение. Будьте осмотрительны", - отметили в патрульной полиции.

Напомним, вчера в Одессе автобус врезался в грузовой автомобиль. В результате аварии пять человек госпитализировали.

Кроме того, 1 августа в Кривом Роге произошла авария - столкнулись грузовик и маршрутка, много людей пострадали.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДТП Львовская область Киев-Чоп Авария
NEWS
Надбавка к пенсии 20%: кто и как может оформить выплаты
Надбавка к пенсии 20%: кто и как может оформить выплаты
DAILY
Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Новый премьер и жесткая зима: о чем говорят политики и к чему готовиться украинцам