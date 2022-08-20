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У Туреччині дали прогноз щодо кількості продукції, що вивозиться з України "зерновим коридором"

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Україна, Субота 20 серпня 2022 16:41
У Туреччині дали прогноз щодо кількості продукції, що вивозиться з України "зерновим коридором" Фото: Туреччина розраховує на збільшення вивезеної з України продукції (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Вивезення сільськогосподарської продукції з України планується збільшити.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови міністерства оборони Туреччини Хулусі Акара на прес-конференції, трансляція якої велася на телеканалі TRT.

"З українських портів було доставлено 656,3 тисячі тонн зерна, і ми розраховуємо, що ця цифра поступово збільшуватиметься", - сказав він.

Як повідомлялось, з початку роботи "зернового коридору" з українських морських портів за 20 днів вийшли 27 суден, на борту яких знаходилося сукупно 670 тисяч тонн агропродукції.

Нагадаємо, 22 липня, в Стамбулі було підписано угоду про "зерновий коридор". Згідно з підписаною угодою, РФ зобов'язалася не стріляти по портах. В ООН заявили, що перші поставки українського зерна повинні були розпочатися вже 23 липня. Але саме в цей день РФ вдарила крилатими ракетами типу "Калібр" по порту Одеси.

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