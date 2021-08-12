В Турции число жертв в результате наводнения продолжает стремительно расти
Число жертв в результате наводнения в Турции продолжает расти. Президент страны сообщил о 17 погибших в городах Кастамон, Синоп и Бартин.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Турции Реджепа Эрдогана.
Как отметил глава страны, к спасению людей и ликвидации последствий привлечены 4644 работников, 66 машин скорой помощи, 19 вертолетов, 24 лодки и 18 пожарных мотопомп.
В результате наводнения, партия Эрдогана приняла решение перенести празднование 20-й годовщины политической силы.
#Kastamonu çok geçmiş olsun— Nurcan Baysal (@baysal_nurcan) August 11, 2021
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Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в Турции произошли наводнения вследствие проливных дождей.
Также РБК-Украина сообщало о том, что последствия лесных пожаров в Турции видно на снимках из космоса.