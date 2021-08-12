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В Турции число жертв в результате наводнения продолжает стремительно расти

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Турция, Четверг 12 августа 2021 21:48
В Турции число жертв в результате наводнения продолжает стремительно расти Фото: в Турции число жертв в результате наводнений продолжает стремительно расти (фото twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: Сергей Пышкин

Число жертв в результате наводнения в Турции продолжает расти. Президент страны сообщил о 17 погибших в городах Кастамон, Синоп и Бартин.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу президента Турции Реджепа Эрдогана.

Как отметил глава страны, к спасению людей и ликвидации последствий привлечены 4644 работников, 66 машин скорой помощи, 19 вертолетов, 24 лодки и 18 пожарных мотопомп.

В результате наводнения, партия Эрдогана приняла решение перенести празднование 20-й годовщины политической силы.


Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в Турции произошли наводнения вследствие проливных дождей.

Также РБК-Украина сообщало о том, что последствия лесных пожаров в Турции видно на снимках из космоса.

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Турция Реджеп Тайип Эрдоган
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