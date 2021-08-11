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В Турцию после лесных пожаров пришли наводнения, есть пострадавшие

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Турция, Среда 11 августа 2021 20:22
В Турцию после лесных пожаров пришли наводнения, есть пострадавшие Фото: Турцию после лесных пожаров накрыли наводнения (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: РБК-Украина

На Черноморский регион Турции обрушились проливные дожди. В связи с этим в нескольких населенных пунктах произошли наводнения и оползни.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.

В районе Аянчик провинции Синоп унесло несколько автомобилей, а несколько домов обрушились из-за разрушений, вызванных проливными дождями.

Мэр Аянчика Хайреттин Кайя заявил, что спасательные работы по спасению жителей, оказавшихся в разных частях города, продолжаются.

В провинции Бартын после сильных осадков 10 августа паводковые воды затопили большое количество домов и предприятий.

Часть дороги, соединяющей провинцию с Карабуком, обрушилась, а бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке в своих домах. В провинции пропала без вести одна женщина.

В провинции Кастамону внезапные и сильные дожди нарушили повседневную жизнь, затопив подвалы зданий и зажав людей в домах и автомобилях.

Из-за внезапного оползня была закрыта дорога, соединяющая центр Кастамону с районом Инеболу.

Власти предупредили население о наводнениях и оползнях в различных частях региона, включая провинции Токат, Эрзинджан, Гюмюшхане, Байбурт, Синоп, Самсун, Орду, Кастамону и Бартын, где сегодня ожидаются новые дожди.

Между тем, Министерство обороны объявило, что два вертолета типа AS-532, принадлежащие ВВС, были направлены в Синоп и Кастамону в связи с наводнениями.

Кроме того, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщило, что 13 человек получили ранения в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк.

Напомним, в Турции арестовали шесть подозреваемых в поджоге лесов.

Ранее сообщалось, что масштабы катастрофы настолько серьезны, что их видно из космоса.

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