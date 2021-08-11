В Турцию после лесных пожаров пришли наводнения, есть пострадавшие
На Черноморский регион Турции обрушились проливные дожди. В связи с этим в нескольких населенных пунктах произошли наводнения и оползни.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Hurriyet.
В районе Аянчик провинции Синоп унесло несколько автомобилей, а несколько домов обрушились из-за разрушений, вызванных проливными дождями.
Мэр Аянчика Хайреттин Кайя заявил, что спасательные работы по спасению жителей, оказавшихся в разных частях города, продолжаются.
В провинции Бартын после сильных осадков 10 августа паводковые воды затопили большое количество домов и предприятий.
Часть дороги, соединяющей провинцию с Карабуком, обрушилась, а бульдозеры пробирались через паводковые воды, чтобы спасти 20 человек, оказавшихся в ловушке в своих домах. В провинции пропала без вести одна женщина.
В провинции Кастамону внезапные и сильные дожди нарушили повседневную жизнь, затопив подвалы зданий и зажав людей в домах и автомобилях.
A new wave of floods due to heavy rains hit Turkey’s northern Black Sea provinces Wednesday, with one elderly woman missing and 13 other people injured, according to authorities.https://t.co/yKN5K3hmhW— Anadolu Images (@anadoluimages) August 11, 2021
: Semih Yuksel pic.twitter.com/ocOIrfx6g9
Из-за внезапного оползня была закрыта дорога, соединяющая центр Кастамону с районом Инеболу.
Власти предупредили население о наводнениях и оползнях в различных частях региона, включая провинции Токат, Эрзинджан, Гюмюшхане, Байбурт, Синоп, Самсун, Орду, Кастамону и Бартын, где сегодня ожидаются новые дожди.
Между тем, Министерство обороны объявило, что два вертолета типа AS-532, принадлежащие ВВС, были направлены в Синоп и Кастамону в связи с наводнениями.
#Kastamonu çok geçmiş olsun— Nurcan Baysal (@baysal_nurcan) August 11, 2021
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Кроме того, Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций (AFAD) сообщило, что 13 человек получили ранения в результате обрушения моста на дороге, соединяющей провинции Бартын и Карабюк.
Напомним, в Турции арестовали шесть подозреваемых в поджоге лесов.
Ранее сообщалось, что масштабы катастрофы настолько серьезны, что их видно из космоса.