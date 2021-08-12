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У Туреччині кількість жертв внаслідок повені продовжує стрімко рости

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Туреччина, Четвер 12 серпня 2021 21:48
У Туреччині кількість жертв внаслідок повені продовжує стрімко рости Фото: у Туреччині кількість жертв внаслідок повеней продовжує стрімко рости (twitter.com/TRTWorldNow)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість жертв внаслідок повені у Туреччині продовжує зростати. Президент країни повідомив про 17 загиблих осіб у містах Кастамон, Синоп та Бартин.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Як відзначив голова країни, до порятунку людей й ліквідації наслідків залучені 4644 працівників, 66 машин швидкої допомоги, 19 вертольотів, 24 човни та 18 пожежних мотопомп.

Внаслідок повені, партія Ердогана прийняла рішення перенести святкування 20-ї річниці політичної сили.


Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що в Туреччині відбулися повені внаслідок проливних дощів.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що наслідки лісових пожеж у Туреччині видно на знімках з космосу.

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