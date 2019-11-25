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Turkish Airlines прекратила полеты в Одессу после аварии

Новости » Общество     25.11.2019 - 16:29
Turkish Airlines прекратила полеты в Одессу после аварии
Фото: авария самолета (Думская)

Авария турецкого самолета произошла 21 ноября

Авиакомпания Turkish Airlines отменила все рейсы в Одессу до 1 декабря после аварии в одесском аэропорту. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Отмечается, что Boeing 737, который получил серьезные повреждения носовой части, скорее всего не подлежит восстановлению. Специалисты говорят, что произошла деформация шпангоутов силового набора.

"Такое повреждение можно исправить, но для этого борт потребуется переместить в цех одного из украинских авиастроительных заводов, что очень дорого и потребует много времени. К тому же фирма Boeing вряд ли предоставит необходимую ремонтную документацию", - пишет издание.

Также отмечается, что скорее всего откажется от ремонта и попробует получить страховую компенсацию. Сегодня в аэропорт прибыли специалисты из Турции, которые изучают вопрос.

Напомним, 21 ноября в международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Из самолета были эвакуированы 136 пассажиров. В результате инцидента никто не пострадал.

Из-за аварии самолета Boeing рейса TK467 авиакомпании Turkish Airlines 22 ноября была приостановлена работа одесского аэропорта и отменены все рейсы.

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Новости Украины авиакомпанияОдессааэропорт
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