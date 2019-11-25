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Turkish Airlines припинила польоти до Одеси після аварії

Новини » Суспільство     25.11.2019 - 16:29
Turkish Airlines припинила польоти до Одеси після аварії
Фото: аварія літака (Думська)

Аварія турецького літака сталася 21 листопада

Авіакомпанія Turkish Airlines скасувала всі рейси в Одесу до 1 грудня після аварії в одеському аеропорту. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думскую".

Наголошується, що Boeing 737, який отримав серйозні пошкодження носової частини, швидше за все, не підлягає відновленню. Фахівці кажуть, що відбулася деформація шпангоутів силового набору.

"Таке пошкодження можна виправити, але для цього борт потрібно перемістити в цех одного з українських авіабудівних заводів, що дуже дорого і потребує багато часу. До того ж фірма Boeing навряд чи надасть необхідну ремонтну документацію", - пише видання.

Також зазначається, що швидше за все відмовиться від ремонту і спробує отримати страхову компенсацію. Сьогодні в аеропорт прибули фахівці з Туреччини, які вивчають питання.

Нагадаємо, 21 листопада в міжнародному аеропорту "Одеса" увечері 21 листопада Boeing 737 турецької авіакомпанії Turkish Airlines під час посадки надломив стійку переднього шасі. З літака були евакуйовані 136 пасажирів. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Через аварію літака Boeing рейсу TK467 авіакомпанії Turkish Airlines 22 листопада була припинена робота одеського аеропорту і скасовані всі рейси.

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