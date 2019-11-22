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В аэропорту Одессы отменены все рейсы из-за аварии самолета

Новости » Происшествия     22.11.2019 - 09:45
В аэропорту Одессы отменены все рейсы из-за аварии самолета
Фото: место аварии (dumskaya.net)

Поврежденный самолет все еще на полосе

Из-за аварии самолета в Одессе аэропорт не работает, отменены все утренние рейсы. Об этом сообщает "Думская".

Как отмечается, поврежденный турецкий самолет сейчас все еще лежит на полосе.

"Оборудование для эвакуации борта с полосы доставили в Херсон. Сейчас его растамаживают, а после его привезут в Одессу. Наши службы приведены в полную готовность", - говорится в сообщении.

Фото: онлайн-табло аэропорта (dumskaya.net)

Сообщается, что авиакомпании отправляют своих пассажиров в другие аэропорты.

Напомним, вчера в международном аэропорту "Одесса" вечером 21 ноября Boeing 737 турецкой авиакомпании Turkish Airlines во время посадки надломил стойку переднего шасси. Из самолета эвакуировали 136 пассажиров.

Сообщается, что пилоты из-за сильного ветра не смогли посадить самолет с первой попытки и ушли на второй круг, после чего десять минут "стояли" в зоне ожидания.

Также днем 21 ноября одесский аэропорт приостанавливал вылеты и посадки из-за поломки самолета. У частного самолета Gulfstream G150, который выполнял рейс в Дубай, на взлете подломилась стойка шасси.

В небе над Лос-Анджелесом загорелся самолет В аэропорту Одессы во время посадки у Boeing 737 сломалось переднее шасси
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