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Туристов, которые идут в горы, призывают регистрироваться у спасателей

Автор: РБК-Украина

Спасатели призвали туристов, которые собираются в Карпаты, зарегистрироваться на порталах Государственной службы по чрезвычайными ситуациям. Это позволит оперативно найти и оказать необходимую помощь туристам, в случае чрезвычайной ситуации.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел.

Пройти регистрацию можно по ссылкам:

Отметим, сегодня в Украине в западных областях, в том числе и в районе Карпат, ожидаются дожди и грозы.

Напомним, в конце августа в Карпатах во время схождения с горы Говерла заблудились 15 туристов. Их удалось разыскать.

Также сообщалось, что в начале августа в Карпатах Ивано-Франковской области шестерым туристам была необходима помощь. Им резко стало плохо во время схождения с горы Говерла. Спасателям удалось оказать необходимую медицинскую помощь туристам.

Кроме этого в конце июля из-за непогоды в Карпатах на горе Говерла застряла группа из 13 туристов, попав под сильный ливень. Среди них были шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет.

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