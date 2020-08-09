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Шесть туристов требовали помощи спасателей при сходе с Говерлы

Карпаты, Воскресенье 09 августа 2020 09:57
Шесть туристов требовали помощи спасателей при сходе с Говерлы
Фото: Карпаты (tamtour.com.ua)
Автор: Максим Зайченко

Туристам стало плохо

За минувшие сутки шесть туристов требовали помощи спасателей при сходе с горы Говерла в Ивано-Франковской области. Их самочувствие ухудшилось.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, один из случаев произошел в районе малой Говерлы. Стало плохо одному из туристов группы, состоящей из 25 человек. Мужчине 47 лет. В итоге спасатели нашли пострадавшего и сопроводили его к спортивной базе.

"В течение дня к спасателям поступило еще 5 обращений от туристов по оказанию помощи при сходе с горы Говерла, в связи с ухудшением состояния здоровья и плохим самочувствием. Так что обращение от людей поступали одновременно, спасатели разделились на две рабочие группы по 2 человека", - говорится в сообщении.

Сейчас состояние всех этих туристов удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что туристов в Карпатах просят заполнять онлайн-форму до похода в горы.

Напомним, ранее из-за непогоды в Карпатах на горе Говерла застряла группа из 13 туристов, попав под сильный ливень; среди них были шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет.

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