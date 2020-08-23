ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

В Карпатах 15 туристов заблудились во время схождения с Говерлы

Карпаты, Воскресенье 23 августа 2020 15:33
В Карпатах 15 туристов заблудились во время схождения с Говерлы
Фото: гора Говерла (twitter.com/CarpathianLand)
Автор: Максим Зайченко

Туристы приехали из Львова

В субботу вечером, 22 августа, в Карпатах 15 туристов заблудились во время схождения с горы Говерла. Их удалось разыскать.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели получили сообщение о потерявшихся туристах в 21:41.

"В 21:41 к спасателям Прикарпатья поступило сообщение о том, что во время спуска с горы Говерла заблудилась группа туристов из города Львов в количестве 15 человек. В 22:20 сотрудники поисково-спасательного отделения встретили туристическую группу на синем маршруте и сопроводили к спортивной базе "Заросляк", - говорится в сообщении.

Напомним, туристов в Карпатах ранее попросили заполнять онлайн-форму до похода в горы на случай, если туристические группы потеряются.

Отметим, ранее из-за непогоды в Карпатах на Говерле застряла группа из 13 туристов, попав под сильный ливень; среди них были шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет.

Также РБК-Украина писало, что в Карпатах погиб 26-летний турист из Львова от прямого попадания молнии, трагедия произошла на горе Грофа.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Карпатытуристы
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь