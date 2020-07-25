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В Карпатах из-за непогоды застряла группа туристов с детьми

Закарпатская область, Суббота 25 июля 2020 17:49
В Карпатах из-за непогоды застряла группа туристов с детьми
Фото: группа туристов (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Спасатели проводят эвакуацию туристов

В субботу, 25 июля, из-за непогоды на горе Говерла застряла группа из 13 туристов. Среди отдыхающих - шестеро детей в возрасте от полутора до 12 лет.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Около 13:45 спасатели Закарпатской области получили информацию о том, что в районе Говерлы группа туристов попала под сильный ливень и нуждается в помощи.

К туристам отправились четверо спасателей и две единицы техники, которые должны их эвакуировать в село Лазенщина.

"В настоящее время сотрудники ГСЧС сопровождают шестерых детей и двух женщин к транспортному средству. Остальные туристы в сопровождении спасателей продолжат спуск к населенному пункту пешком", - рассказали в ГСЧС.

Напомним, сегодня в западных областях Украины и в Киеве объявили штормовое предупреждение; синоптики прогнозировали сильные грозовые дожди.

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