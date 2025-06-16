В туристичному районі Індії обвалився залізничний міст, є загиблі та десятки поранених

В туристичному районі індійського штату Махараштра обвалився залізничний міст через річку. Щонайменше дві людини загинули, десятки отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press (AP).
Станом на зараз відомо про:
Щонайменше шестеро людей були госпіталізовані у важкому стані.
Під час трагедії, як пише AP, на мосту перебувало багато туристів, багато з них впали у річку.
Наразі продовжується пошукова операція, оскільки деяких людей змило водою.
Як нагадує AP, інфраструктура Індії давно страждає від проблем з безпекою, які інколи призводять до великих катастроф. Наприклад, у 2022-му столітній підвісний міст обвалився в річку в західному штаті Гуджарат. Тоді ж загинули щонайменше 132 людини.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що на початку квітня у Домінікані обвалився дах нічного клубу, в результаті чого загинули 98 людей. Серед жертв були політики та спортсмени.
Також в середині березня у Північній Македонії вночі сталася пожежа під час концерту, в результаті якої загинули щонайменше 50 людей.
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