В туристическом районе Индии обвалился железнодорожный мост, есть погибшие и десятки раненых

По состоянию на сейчас известно о:

двух погибших;

32 раненых.

По меньшей мере шесть человек были госпитализированы в тяжелом состоянии.

Во время трагедии, как пишет AP, на мосту находилось много туристов, многие из них упали в реку.

Сейчас продолжается поисковая операция, поскольку некоторых людей смыло водой.

Как напоминает AP, инфраструктура Индии давно страдает от проблем с безопасностью, которые иногда приводят к крупным катастрофам. Например, в 2022-м столетний подвесной мост обвалился в реку в западном штате Гуджарат. Тогда же погибли по меньшей мере 132 человека.