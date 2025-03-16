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У Північній Македонії виникла пожежа під час концерту: близько півсотні загиблих

Неділя 16 березня 2025 11:20
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У Північній Македонії виникла пожежа під час концерту: близько півсотні загиблих Фото: Пожежа в Північної Македонії (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

В Північній Македонії вночі сталася пожежа під час концерту, в результаті якої загинули щонайменше 50 людей. Трагедія сталася в клубі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на BBC.

За даними Міністерства внутрішніх справ Північної Македонії, щонайменше 51 людина загинула, а понад 100 отримали поранення внаслідок масштабної пожежі в нічному клубі Pulse в місті Кочані.

Трагедія сталася вранці в неділю, приблизно о 03:00 за місцевим часом, під час виступу хіп-хоп-дуету ADN.

Пожежа спалахнула під час концерту, коли в клубі перебувало близько 1500 осіб. На кадрах, опублікованих у соціальних мережах, видно, як будівля охоплена полум'ям, а густий дим піднімається в нічне небо.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що пожежа могла бути спричинена використанням піротехнічних пристроїв. На знятих відео видно, як іскри зі сцени потрапляють на стелю, після чого вогонь швидко поширюється по приміщенню.

На місці події продовжують працювати рятувальники та оперативні служби. Вогонь, що розпочався на сцені, не вдалося ліквідувати швидко, і будівля все ще горить через кілька годин після початку пожежі.

Нагадаємо, що у Стамбулі сталася пожежа в нічному клубі, який був на реконструкції. Внаслідок трагедії загинули 29 людей.

Для ліквідації пожежі були залучені 86 рятувальників і 31 одиниця техніки.

Крім того, у Таїланді в провінції Чонбурі спалахнув нічний клуб. Внаслідок трагедії щонайменше 13 людей загинули, а ще близько 40 постраждали.

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