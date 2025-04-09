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У Домінікані обвалився дах нічного клубу: 98 загиблих, серед жертв політики та спортсмени

Середа 09 квітня 2025 10:00
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У Домінікані обвалився дах нічного клубу: 98 загиблих, серед жертв політики та спортсмени Фото: Обвал даху в клубі у Домінікані (Getty Images)
Автор: Владислава Ткаченко

У Домінікані в столиці Санто-Домінго обвалився дах нічного клубу, в результаті чого загинули 98 людей. Серед жертв політики та спортсмени.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP.

У ніч на середу, 9 квітня, трагічний інцидент стався в столиці Домініканської Республіки, Санто-Домінго, коли дах культового нічного клубу Jet Set обвалився під час концерту меренге.

За останніми даними, внаслідок катастрофи загинуло не менше 98 людей, а понад 160 отримали поранення.

Рятувальні бригади продовжують працювати на місці трагедії, розбираючи завали та шукаючи можливих виживших.

Особлива увага приділяється трьом зонам клубу, де чути звуки з-під руїн. Спільно з пожежниками та іншими службами, бригади використовують спеціальне обладнання, аби витягнути заблокованих під уламками людей.

Серед жертв були політики та відомі спортсмени, включаючи губернаторка північно-західної провінції Монте-Крісті Нелсі Круз, сестра семиразового учасника матчів всіх зірок Вищої бейсбольної ліги Нельсона Круза.

Вона встигла зв'язатися з президентом Луїсом Абінадером перед тим, як зникла з поля зору. Офіційно підтверджено, що Круз померла від поранень у лікарні.

Трагедія сталася під час концерту, на якому були присутні численні відвідувачі, серед яких і колишній пітчер MLB Октавіо Дотель та бейсболіст Тоні Енріке Бланко Кабрера.

Рятувальні бригади продовжують розбирати завали, шукаючи можливих виживших. Серед постраждалих - також національний законодавець Брей Варгас і знаменитий співак Руббі Перес, чия доля наразі невідома.

Президент Домініканської Республіки Луїс Абінадер висловив співчуття родинам загиблих і пообіцяв, що рятувальні служби працюватимуть безперервно, аби допомогти постраждалим.

Офіційні особи ще не з'ясували причини обвалу даху, і слідство триває.

Нагадаємо, що 16 березня у Північній Македонії вночі сталася пожежа під час концерту, в результаті якої загинули щонайменше 50 людей. Трагедія сталася в клубі.

За даними Міністерства внутрішніх справ Північної Македонії, щонайменше 51 людина загинула, а понад 100 отримали поранення внаслідок масштабної пожежі в нічному клубі Pulse в місті Кочані.

Крім того, у Таїланді в провінції Чонбурі спалахнув нічний клуб. Внаслідок трагедії щонайменше 13 людей загинули, а ще близько 40 постраждали.

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