Туристический сектор ЕС потерял три четверти доходов из-за COVID-19

В июне 2020 года все секторы услуг в Европейском союзе сократились по сравнению с февралем 2020 года из-за COVID-19. Общий сектор услуг в ЕС потерял 16,4% за этот период, в то время как сектор туристических услуг упал на 75,0%.

Об этом сообщает Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, среди подсекторов в туристическом секторе больше всего потеряли туристические агентства и туроператоры (-83,6%), за ними следуют воздушный транспорт (-73,8%), жилье (-66,4%) и рестораны (-38,4%).

Однако из-за открытия ресторанов и аналогичных заведений в июне наблюдалось восстановление по сравнению с апрелем. Наибольшее восстановление продемонстрировал ресторанный сектор, за ним следует сектор размещения туристов. Воздушный транспорт немного восстановился, в то время как сектор туристических агентств и туроператоров в июне остался на том же уровне, что и в апреле.

Чтобы дать общую картину размера этих секторов, Евростат приводит такие данные: сектор гостиничного бизнеса в ЕС имел добавленную стоимость в размере 79,0 млрд евро в 2017 году, что соответствует 1,3% добавленной стоимости в нефинансовом секторе экономики, а рестораны добавленная стоимость составила 96,4 млрд евро с долей 1,6%. Соответствующие доли занятости составляли 1,9% и 4,0%.

На долю авиатранспорта, туристических агентств и туроператоров приходилось 0,5% и 0,3% соответственно в добавленной стоимости нефинансовой деловой экономики. Доля занятости в воздушном транспорте составила 0,2%.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.

Как свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг", большинство украинцев (66%) не планируют и не были в отпуске этим летом.