Не утратили надежды: часть украинцев планируют зарубежный отпуск

Фото: пляж в Одессе (Виталий Носач, РБК-Украина)

За границу в этом году собираются (или уже там побывали) около 3% украинцев

Большинство украинцев (66%) не планируют и не были в отпуске этим летом. В то же время, 16% респондентов уже были в отпуске, еще 18% - планируют его на это лето.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы "Рейтинг".

По данным опроса, среди тех, кто уже был в отпуске, или только планирует его, - 43% проводить ее в своем населенном пункте, и столько же - в другом регионе Украины, лишь 9% выезжали или планируют поехать за границу.

Таким образом, среди всех украинцев заграничный отпуск планируют (или уже там побывали) около 3% украинцев.

Опрос Социологической группы "Рейтинг" проводился 5 августа 2020 года среди 2000 респондентов по всей Украине кроме оккупированных Россией территорий. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,2%.

Отметим, по данным опроса Research & Branding Group, вспышка коронавируса и длительный карантин внесли изменения в планы украинцев на летние отпуска.

Напомним, по данным, опроса компании Research & Branding Group, к середине сентября 2019 года большинство украинцев (69%) уже побывали в отпуске.

Дома в прошлом году провели отпуск 31% украинцев, на море в Украине (21%), на даче / садовом участке (10%), на море за рубежом (6%), в другом городе / селе Украины (4%), не морской отдых за рубежом смогли позволить себе 3% жителей Украины.