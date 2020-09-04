Туристичний сектор ЄС втратив три чверті доходів з-за COVID-19

У червні 2020 року всі сектори послуг в Європейському союзі скоротилися у порівнянні з лютим 2020 року через COVID-19. Загальний сектор послуг в ЄС втратив 16,4% за цей період, у той час як сектор туристичних послуг впав на 75,0%.

Про це повідомляє Євростат.

За даними статистичного відомства ЄС, серед підсекторів в туристичному секторі найбільше втратили туристичні агентства і туроператорів (-83,6%), за ними слідують повітряний транспорт (-73,8%), житло (-66,4%) та ресторани (-38,4%).

Однак через відкриття ресторанів та аналогічних закладів у червні спостерігалося відновлення в порівнянні з квітнем. Найбільше відновлення продемонстрував ресторанний сектор, за ним слід сектор розміщення туристів. Повітряний транспорт трохи відновився, в той час як сектор туристичних агентств і туроператорів в червні залишився на тому ж рівні, що і в квітні.

Щоб дати загальну картину розміру цих секторів, Євростат наводить такі дані: сектор готельного бізнесу в ЄС мав додану вартість в розмірі 79,0 млрд євро в 2017 році, що відповідає 1,3% доданої вартості у нефінансовому секторі економіки, а ресторани додана вартість склала 96,4 млрд євро з часткою 1,6%. Відповідні частки зайнятості становили 1,9% і 4,0%.

На частку авіатранспорту, туристичних агентств і туроператорів припадало 0,5% і 0,3% відповідно в доданій вартості нефінансової ділової економіки. Частка зайнятості у повітряному транспорті склала 0,2%.

Відзначимо, за даними опитування Research & Branding Group, спалах коронавірусу і тривалий карантин внесли зміни в плани українців на літні відпустки.

Як свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг", більшість українців (66%) не планують і не були у відпустці цього літа.