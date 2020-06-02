"Турецкий поток-2" приведет к снижению транзита через Украину, - Макогон

Завершение строительства газопровода Турецкий поток-2 приведет к снижению транзита через Украину. Трубопровод идет через Болгарию и Сербию в Венгрию.

Об этом в Facebook заявил директор Оператора ГТС Сергей Макогон.

По его словам, ожидается снижение транзита через Украину на 10-12 млрд куб. м. уже в 2021 году.

"Активными темпами идёт строительство продолжения "Турецкого потока-2" - трубопровода через Болгарию и Сербию в Венгрию. Его завершение приведёт к снижению транзита через Украину на 10-12 млрд куб. м. уже в 2021 году", - написал Макогон.

Он также добавил, что Украина должна настоять на том, чтобы этот новый газопровод соответствовал новой газовой директиве, а его оператор получил сертификацию от Секретариата Энергетического Содружества.

РБК-Украина писало, что в начале января 2020 года Греция и Северная Македония начали получать российский газ по "Турецкому потоку".

Ранее Макогон заявлял, что в связи с запуском "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит около 15 млрд куб. м.

Также сообщалось, что поставки российского газа в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" могут начаться в конце 2021 или в начале 2022 года.