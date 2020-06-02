"Турецький потік-2" призведе до зниження транзиту через Україну, - Макогон

Завершення будівництва газопроводу Турецький потік-2 призведе до зниження транзиту через Україну. Трубопровід йде через Болгарію і Сербію в Угорщину.

Про це в Facebook заявив директор Оператора ГТС Сергій Макогон.

За його словами, очікується зниження транзиту через Україну на 10-12 млрд куб. м. вже в 2021 році.

"Активними темпами йде будівництво продовження "Турецького потоку-2" - трубопроводу через Болгарію і Сербію в Угорщину. Його завершення призведе до зниження транзиту через Україну на 10-12 млрд куб. м. вже до 2021 року", - написав Макогон.

Він також додав, що Україна повинна наполягти на тому, щоб цей новий газопровід відповідав новій газовій директиві, а його оператор отримав сертифікацію від Секретаріату Енергетичного Співтовариства.

РБК-Україна писало, що на початку січня 2020 року Греція і Північна Македонія почали отримувати російський газ за "Турецькому потоку".

Раніше Макогон заявляв, що у зв'язку з запуском "Турецького потоку" зниження транзиту газу через Україну в цьому році складе близько 15 млрд куб. м.

Також повідомлялося, що поставки російського газу в Угорщину по трубопроводу "Турецький потік" можуть початися в кінці 2021 або на початку 2022 року.