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Макогон рассказал о последствиях запуска "Турецкого потока" для Украины

Новости » Энергетика     09.01.2020 - 09:03
Макогон рассказал о последствиях запуска "Турецкого потока" для Украины
Фото: газопровод "Турецкий поток" (twitter.com/NewEurope)

Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину

В связи с запуском "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит около 15 млрд куб. м. Об этом глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон написал на своей странице в Facebook.

Макогон отметил, что транзит газа через Украину по Балканскому направлению с 1 января осуществляется только для потребностей Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину.

"Но мы ищем новые возможности для использования существующей инфраструктуры (Трансбалканского газопровода) и добились создания на его базе нового коридора для поставок газа в Украину из Болгарии, Турции и Греции в объеме до 15,8 млн куб.м в сутки. Рассчитываем на тестовые поставки уже в январе", - добавил он.

Напомним, вчера в Турции состоялась официальная церемония открытия газопровода "Турецкий поток".

Уже 5 января Греция и Северная Македония начали получать российский газ по "Турецкому потоку". Болгария намерена получать российский газ с газопровода "Турецкий поток" с 1 января 2020 года

США собираются ввести санкции против газопровода. Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что Москва планирует ответить на санкции США против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

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