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Поставки газа в Венгрию через "Турецкий поток" могут начаться через 2 года

Новости » Энергетика     28.01.2020 - 10:01
Поставки газа в Венгрию через "Турецкий поток" могут начаться через 2 года
Фото: газопровод "Турецкий поток" (twitter.com/NewEurope)

Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года

Поставки российского газа в Венгрию по трубопроводу "Турецкий поток" могут начаться в конце 2021 или в начале 2022 года. Об этом заявил государственный секретарь по вопросам энергетики Министерства инноваций и технологий Петер Кадеряк, сообщает Budapest Business Journal.

Отмечается, что этот газопровод начинается на российском побережье в Анапе, затем проходит более 930 километров по дну Черного моря и выходит на турецком побережье в районе городка Кийкей, обходя Украину.

Напомним, коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. 8 января в Стамбуле президенты России Владимир Путин и Турции Реджеп Тайип Эрдоган провели торжественную церемонию открытия "Турецкого потока".

РБК-Украина писаор.ю что глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что в связи с запуском "Турецкого потока" снижение транзита газа через Украину в этом году составит около 15 млрд куб. м.

Добавим, что вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Козак заявил, что Москва планирует ответить на санкции США против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". При этом Козак подчеркнул, что "Северный поток-2" будет достроен, несмотря на американские санкции.

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