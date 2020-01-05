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Греция и Северная Македония начали получать газ по "Турецкому потоку"

Новости » Энергетика     05.01.2020 - 15:24
Греция и Северная Македония начали получать газ по "Турецкому потоку"
Фото: газопровод "Турецкий поток" (twitter.com/NewEurope)

Поставки осуществляются через новую точку

Греция и Северная Македония начали получать российский газ по "Турецкому потоку". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на радио BNR

По словам главы "Булгартрансгаза" Владимира Малинова, поставки осуществляются через новую точку.

"Поставки российского газа не только для нас (Болгарии), но и для Греции и Северной Македонии осуществляются через новую точку на нашей границе с Турцией", - сказал Малинов.

Он отметил, что по состоянию на 1 января мощности Трансбалканского газопровода, на смену которому пришел "Турецкий поток", не задействованы. При этом он подчеркнул, что Болгария готова использовать их при необходимости.

Ранее сообщалось, что новый газопровод "Турецкий поток" будет запущен в эксплуатацию 8 января 2020 года.

РБК-Украина писало, что Болгария намерена получать российский газ из газопровода "Турецкий поток" с 1 января 2020 года.

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